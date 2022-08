V 70. letech ji proslavila píseň Pražská holka. Mečíš jako koza, dobíral si zpěvačku s kudrnatou hřívou tatínek

Helena Vrtichová Foto: ČTK/Humpálová Zuzana

Vrtichová ji nazpívala hlasem naštvané puberťačky a velmi dobrou češtinou, takže by nikoho nenapadlo, že ve skutečnosti pochází ze slovenského Nového Mesta nad Váhom.

Dalšími typickými poznávacími značky této zpěvačky byla přirozená kudrnatá hříva a velké brýle.

Kvůli vlasům ji dlouho přirovnávali k afroamerické aktivistce Angele Davisové. Brýle zpěvačka odložila po operaci očí před pěti lety, občas si ale bere obroučky bez skel, aby zachovala správnou image – ostatně byla na ně zvyklá od svých 13 let.

„Mečíš jako koza,“ řekl otec

Helena Vrtichová chtěla být původně učitelkou a začala studovat na střední pedagogické škole. Ale vždycky ji to táhlo k hudbě: „…hrála jsem na klavír a na housle, zpívala jsem. V roce 1970 jsem vyhrála soutěž Detvianska ruža. Otec, který byl nevidomý hudebník, mi tehdy řekl: Sice mečíš jako koza, ale dá se to poslouchat,“ uvedla Vrtichová pro čas.sk. s tím, že díky této soutěži prorazila i v Česku: „Dostala jsem pozvání do Jihlavy na soutěž Zlatý řetěz, kde jsem skončila druhá. Tam si mě všiml dirigent Josef Votruba a nabídl mi spolupráci v Praze, ale hlavně píseň Pražská holka. Když se z ní stal hit, zařídil mi účinkování v kapele Plameny, ve které jsem byla společně s Jiřím Štědroněm a Janou Matysovou,“ zavzpomínala na své umělecké začátky.

Helena Vrtichová a její hit Pražská holka

Všude dobře, doma nejlíp

Přišlo zahraniční turné, účast na Bratislavské lyře, koncertní šňůry, vystoupení v rozhlase a v televizi. Od 18 let žila deset let na střídačku v Praze a v Bratislavě, ale vždycky se ráda vracela do rodného Nového Mesta nad Váhom. A v něm je jí také nejlépe, velkoměstský ruch jí rozhodně nechybí.

Když musela ze zdravotních důvodů na krátký čas přestat se zpěvem, začala pracovat jako listonoška. „Třicet tři let a 130 dnů jsem dělala pošťačku,“ spočítala Vrtichová, která ale po uzdravení objížděla ve volném čase Slovensko s vlastním koncertním programem Diridonda a zpívala v zábavných TV pořadech. V nich se nechávala uvádět jako „zpívající listonoška z Nového Mesta nad Váhom“.

V 90. letech se opět dostala na výsluní. Slovenská televize tehdy vysílala hudebně-soutěžní pořad Repete, který měl velkou sledovanost. „Dodnes z toho těžím,“ dodala Vrtichová. „V životě jsem si necvičila hlasivky, já jsem spíš přírodní. Když jsem dostala nabídku účinkovat v Repete, dostala jsem trému jako nikdy předtím.“ A tak trénovala i tři až čtyři hodiny denně, aby na pódiu uspěla.

„MTZ“ na stáří

Zpěvačka kvůli nemoci nemohla mít nikdy děti. A vdala se teprve nedávno – v 63 letech. Vzala si ale partnera, se kterým žila předtím dlouhé roky na psí knížku. Svůj pozdní sňatek zdůvodnili jako „MTZ“ – tedy materiálně-technické zabezpečení na stáří. „…přišlo období chřipek, byli jsme nemocní a hrozilo, že bychom mohli i umřít… kdyby dnes člověk zůstal sám, z jednoho důchodu by nevyžil. Tak proč to tomu druhému neusnadnit? Neberou se přece jen mladí, ale i staří a zkušení,“ svěřila energická Vrtichová novinářům z Nového času. ■