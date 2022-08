Co na něj říkáte? Adam Mišík v roli drogového dealera. Chce tak varovat mladé lidi

Adam Mišík Super.cz

„Musím říct, že jsem rád, že jsem mohl mít možnost zahrát si něco jiného než romantickou komedii“ svěřil se Adam Super.cz.

Roli přijal i proto, že snímek, který je točený pouze na mobil, bez další profesionální kamery, má poukázat na to, co se mladým lidem může v dnešní době stát.

„Ta message toho filmu je hodně důležitá. Ta realita nás mladých lidí, co se dnes děje, tak to může být nebezpečný. Je fajn, že tyhle filmy promlouvají k mladý společnosti. Že drogy dávají do realistického světla,“ míní.

Sám Adam si teď užívá toho, že je zamilovaný do půvabné dcery Ivy Kulkové (45) Natálie Jiráskové (17). Jak to tedy má on sám s nočním životem? Už je díky vztahu poslušnější než dříve?

„Nebudu lhát, mám něco nalítáno, ale musím říct, že přeci jenom mi už přehouplo přes tu pětadvacítku, tak ty věci už taky vidím trošku jinak. Ale říkám, mám něco nalítáno,“ prozradil nám Adam Mišík. ■