Blíží se výjimečné výročí Václava Kopty: Tato žena to s ním táhne už 40 let

Václav Kopta a Simona Vrbická oslaví důležité výročí. Michaela Feuereislová

Herec Václav Kopta (57) a herečka Simona Vrbická (56) oslaví příští rok skutečné velkolepé jubileum - 40 let společného života. Dvojice vzpomínala na svoje začátky a nutno podotknout, že každý z nich má naprosto odlišnou verzi toho, kdy přeskočila jiskra a zrodila se velká láska, která trvá už téměř 40 let!

"Dali jsme se dohromady až po Sněženkách, ve třetím ročníku. Oba dva jsme byli nesmělí. A naše spolužačka mě pozvala k Vaškovi domů na hraní ping-pongu. Dali jsme se dohromady tak, že jsme spolu hráli ping-pong a báli jsme se dívat do očí. Tam ta láska přeskočila,“ vypráví Vrbická. Budete překvapeni, ale jiskra podle Václava Kopty přeskočila úplně jindy.

"Já si to pamatuju úplně jinak," vypráví herec. "Já jsem se do tebe zahleděl po jednom dost divokém večírku. Probíral jsem se z mrákot a Simona, která nikdy moc večírkům neholdovala, už tam poklízela. A oknem svítilo ranní slunce na Žižkově. Jí zářily blond vlasy a vypadala jako anděl. Když viděla ty moje ostatky, podívala se na mě a zeptala se: Ahoj Vašku, nechtěl by sis zahrát pexeso? Tam já jsem pochopil, že jsi světlo na konci tunelu a musím toho špatného života zanechat. A vidíš, po čtyřiceti letech se ti to podařilo,“ vylíčil svoji verzi seznámení Václav Kopta. Celý rozhovor uvidíte v úterý v Pohádkových 7 pádech Honzy Dědka. ■