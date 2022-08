Stojí ji to hodně času v posilovně, ale ty výsledky! Známá moderátorka (61) předvedla bříško snů

Carol Vorderman Profimedia.cz

Jedna z nejpopulárnějších stálic britských televizních obrazovek Carol Vorderman nepřestává udivovat svou vytrvalostí, co se udržování sexy křivek týče. Ač přiznává, že ji to stojí hodně úsilí i času v posilovně, postavu by s ní zřejmě z fleku měnila lecjaká třicítka. Carol momentálně absolvuje proslulou sedmidenní kúru Juice Master Retreats v Portugalsku, kde se ještě intenzivněji věnuje detoxu a cvičení.