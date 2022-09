Bára Mottlová předvedla neuvěřitelně svůdné křivky, dechberoucí dekolt i nekonečně dlouhé nohy

Bára Mottlová Foto: Milan Stryja

Protože je Bára úchvatná žena, rozhodně si nemůže stěžovat na množství nabídek, které jí denně chodí a většinu z důvodů pracovní vytíženosti musí odmítat. "Dost často dostávám nabídky na focení, a protože nemám tolik volného času a není ani tolik kapacity, musím si pečlivě vybírat, s kým takovou nabídku využiju," svěřila se.

Bára je bezesporu krásná, ovšem na takovém focení, jak sama přiznává, trvá déle samotné líčení než focení. "Je pravda, že make-up od Míši Matějčíkové snad trval déle, než samotné focení, ale myslím, že to mělo efekt," řekla Super.cz Bára.

Herečka se odstěhovala z Prahy na vesnici, a svůj „country life“ miluje nade vše. Nebojí se práce na domě ani toho, že se ušpiní. Je to prostě holka do nepohody, a to dokázala i na focení, během kterého se musela ušpinit. "Ušpinit se mi vůbec nevadilo, naopak. Dostalo to pak ten pravý šmrnc," míní Bára a fotograf její tvrzení jen potvrzuje. "Myslím, že se to krásně promítlo do výsledných fotek, které jsou naprosto luxusní. Měl jsem dopředu od focení vcelku velká očekávání, ale výsledek mě naprosto ohromil," říká nadšeně. Ostatně to můžete posoudit i vy sami! ■