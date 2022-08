Instagramová hvězda A.N.D.U.L.A. otevřeně o vztahu s otcem svého syna: Chystá se po společné dovolené třetí návrat?

Aneta Chovanová Super.cz

"Trávíme spolu jen nezbytně nutný čas, který je potřeba trávit společně se synem a takhle nám to stačí. Jsem v pohodě, rozpory už neřešíme, mávli jsme nad tím rukou. Řešíme spíš výchovu syna. Teď má zrovna takové období, že nás chce vedle sebe oba dva, a když se jeden z nás na minutu vzdálí, tak ho hned hledá. Je to náročnější se skloubením našich aktivit, zatím se to teď v létě daří, ale v zimě to bude asi horší," svěřila.

Zbytek léta stráví Aneta v Česku. "České léto mám strašně ráda, nevidím důvod jet ještě někam k moři. Takže v plánu jsou dětská hřiště a koupaliště," řekla Super.cz. My poznamenali, že by si třeba mohla pořídit i bazén, ale to odmítá. "Mám veřejná koupaliště ráda, asi potřebuju obecenstvo, když už tak cvičím. Lidi by si mohli říct, že na Instagramu si fotky upravuju, zatímco v reálu je to přímý střet, a tam už nic neupravíte," smála se. ■