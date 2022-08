Ze SuperStar do seriálu: Kvůli natáčení musel tenhle fešák razantně změnit image

Jan Fanta Super.cz

"Je to velká příležitost dostat takovou seriálovou roli, zároveň je to velká dřina a výzva. Určitě je prima si to vyzkoušet. Párkrát jsem se sice v seriálech mihnul, ale tahle role je rozhodně největší. A činohru jsem si předtím vyzkoušel na divadle," řekl Super.cz. Hudbu ovšem na hřebíček nepověsil. "Plánuju, že se teď vrhnu na desku. Ale to až bude víc času, protože teď opravdu intenzivně točíme," upřesnil.

Kvůli seriálu změnil i image. Platinová blond je pryč, barvu má přírodní a část delších vlasů, které si nechal narůst, musela pryč. "Mám vystříhané strany, hořejšek mám delší. Musím být za slušňáka. Ale nebránil jsem se tomu, jsem takový chameleon a nebaví mě mít delší dobu stejný účes," vysvětlil.

V našem videu jsme probrali i jeho soukromí. A musíme říct, že jednou z odpovědí nás opravdu hodně překvapil. ■