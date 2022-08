Harry s Meghan přiletí do Velké Británie: Jak to bude s „usmiřovací schůzkou“ s Williamem a Kate?

Královští příbuzní na archivním snímku Profimedia.cz

Spekulace o tom, že vztahy mezi bratry Williamem (40) a Harrym (37) jsou na bodu mrazu, opět přiživila britská média, když uveřejnila informaci o plánovaném příjezdu mladšího z princů a jeho ženy do Velké Británie. Návštěva by měla proběhnout začátkem září v rámci jejich charitativní iniciativy.

Pár, který přesídlil zřejmě natrvalo do Kalifornie, kde vychovává i děti Archieho a Lilibet, navštíví 5. září v Manchesteru summit One Young World, během jehož zahajovacího ceremoniálu pronese hlavní projev Meghan. Druhý den manželé zamíří na akci do Německa a 8. září pro změnu pronese projev Harry během udílení cen WellChild Awards v Londýně.

Přestože budou jen kousek od vévody s vévodkyní z Cambridge, zatím v jejich programu nic nenasvědčuje tomu, že by se s nimi měli vidět v rámci „usmiřovací schůzky“, jak o jejich případném setkání píše britský Daily Mail.

Bratři spolu prý tváří v tvář nemluvili od loňského 1. července, kdy v zahradách Kensingtonského paláce odhalili sochu jejich matky, princezny Diany. Akce se konala k příležitosti 60. výročí jejího narození.

Otázkou nadále zůstává, zda dvojice zavítá za královnou Alžbětou II. (96), která Harryho s Meghan a jejich dětmi zvala již v červenci na její sídlo Balmoral ve Skotsku. Podle všeho by s ní měli strávit nějaký čas, poté co si ji během oslav platinového jubilea užili sotva 15 minut. ■