Kapela 'N Sync nebyla jen o Justinu Timberlakovi. Jak dnes vypadají členové slavného boy bandu?

Kapela ’N Sync Profimedia.cz

Proslavila se, ač tehdy na poli boybandů patřila k jedničkám skupina Backstreet Boys. Ani ’N Sync se ale nenechali zahanbit. Populární americké uskupení působící v letech 1995 - 2002 prodalo více než 50 miliónů alb, což z něj dodnes dělá osmou nejúspěšnější chlapeckou kapelu všech dob. Známé jsou například jejich hitovky Tearin' Up My Heart, Bye Bye Bye či It's Gonna Be Me.

Kapela fungovala ve složení Justin Timberlake, Lance Bass (43), Joey Fatone (45), Chris Kirkpatrick (50) a JC Chasez (46). Nikdo z kluků sice nedosáhl slávy Justina Timberlakea, ale v šoubyznysu zůstali všichni.

JC působí jako skladatel a producent, Lance Bass se vrhl na moderátorkou televizní dráhu a Chris Kirkpatrick dabuje dětské filmy a nadále se věnuje muzice. Také Joey Fatone stále tíhne k hudbě a sem tam je k vidění na koncertním pódiu, ale zároveň si otevřel i restauraci a působí tak mimo svůj původní obor. Jak moc se hezounci ze slavné chlapecké kapely změnili, si prohlédněte v galerii. ■