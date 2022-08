Erika Stárková alias Dáša z Mostu! prozradila jméno svého potomka. A promluvila o domácím porodu

Erika Stárková Foto: FTV Prima

Herečka Erika Stárková (38), kterou diváci znají mimo jiné z populárního seriálu Most! nebo z muzikálu Lazarus, se loni v prosinci stala poprvé maminkou. Rodinu Stárková založila s jihoamerickým umělcem Cesarem a nyní prozradila, že se jí narodila holčička, kterou s partnerem pojmenovali Alma.

Herečka si miminko moc přála. „Alma byla počata naprosto vědomě. Těhotenství jsem si moc přála, byla jsem šťastná. Léta jsem hlídala děti, měla jsem je vždycky ráda, mateřství mi přišlo naprosto přirozené. Nedovedu si představit, co by s mým životem bylo bez dítěte dál,“ řekla deníku Právo Stárková, jež se rozhodla pro domácí porod.

„Doktorů si vážím, mnohokrát mi v životě pomohli, ale myslím, že o porodu by měla rozhodovat žena, sama dokáže vycítit, co je správné. Naše těla umí přirozeně rodit a děti umějí přicházet na svět,“ vysvětlila s tím, že u ní vše proběhlo bez problémů a neznamená to, že má něco proti porodům v nemocnicích.

„Měla jsem báječnou dulu Petru Davidovou, která se mnou byla doma. Všechno proběhlo díky bohu přirozeně a Alma byla za pár hodin na světě. Je důležité mít v sobě ohledně porodu pokoru a dobře se informovat o všech možnostech. Sbírala jsem zkušenosti a připravovala se na všechny varianty. Uvědomuji si, že jsem měla štěstí, a rozhodně porody v nemocnicích nezatracuju,“ dodala herečka. ■