Eva Burešová se stala dvojnásobnou maminkou. Potomek dostal hodně neobvyklé jméno

Eva Burešová je podruhé maminkou. Michaela Feuereislová

Stejně jako Agáta Hanychová (syn Kryšpín) nebo Ornella Koktová (syn Quentin), zvolila i Eva Burešová s Přemkem Forejtem nezvyklé jméno pro svého syna. Jejich první společný potomek dostal jméno Tristan William Forejt.

"Tak drobná, přitom tak silná a statečná. Jsem na tebe tak pyšný, jak jsi to celé zvládla. Jsem šťastný za to, co společně máme. Trojka je na světě, a už se nemůžeme dočkat, až budeme všichni spolu. Miluji vás, rodinko moje," napsal na sociální síti Přemek Forejt.

Tristan je jejich první společný potomek. Z předchozího vztahu má Eva syna Nathaniela, Přemek zase dceru Stellu. ■