Po nákaze meningitidou zemřela paní Teasleyová z Beverly Hills 90210. Herečce bylo 64 let

Denise Dowse Profimedia.cz

Zemřela herečka a režisérka Denise Dowse, jež si zahrála ve filmech Hvězdná pěchota, Requiem za sen nebo Ray či v seriálech Beverly Hills 90210, kde hrála zástupkyni ředitele střední školy Yvonne Teasleyovou, dále Čarodějky, Myšlenky zločince, Tajnosti a lži, Nemocnice New Amsterdam a dalších. Bylo jí 64 let.

Smutnou zprávu potvrdila rodina. „S těžkým srdcem oznamujeme její úmrtí. Jsem pyšná, že jsem byla její sestrou. Denise rozsvítila jeviště i obrazovky. Uměla tančit životem a vidět radost. To je něco, co bychom se od ní mohli všichni učit,“ uvedla hereččina sestra Tracey Dowse v prohlášení.

Zpráva o úmrtí přišla jen pár dnů poté, co hereččina sestra oznámila, že byla Denise hospitalizovaná a po nákaze „virulentní formou meningitidy“ leží v kómatu.

„Její lékaři nevědí, kdy se z kómatu probere, protože nebylo vyvolané,“ uvedla její sestra. „Je to úžasná herečka a režisérka a měla by mít před sebou ještě spoustu let. Velmi si vážíme vašich modliteb a myšlenek na ni,“ dodala sestra Denise v naději. Její přání se bohužel nenaplnilo.

„Zpráva o smrti Denise Dowse mě zarmoutila. Napříč všemi lety v Beverly Hills 90210 budu na scény s Denise vzpomínat s úctou k jejímu talentu a náklonností k tomu, jak milující duše to byla,“ vzdal kolegyni hold herec Ian Ziering, představitel Steva. ■