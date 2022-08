Pevné pozadí a vyrýsované břicho: Zpěvačka a dabérka Lízy Simpsonové předvedla sexy tělo v plavkách

Ivana Korolová Michaela Feuereislová

Herečka a zpěvačka Ivana Korolová (33) je v jednom kole. Vedle péče o dvouletou dceru Amélii už naplno naskočila do práce. Poslední měsíce zkoušela muzikál Slunce, seno, jahody a k tomu začala natáčet nový seriál. Každou příležitost, kdy si může vzít volno a relaxovat, tak využívá naplno.

Dabérka Lízy Simpsonové tak zabalila kufry a vyrazila s rodinou do Alp. Vedle vysokohorských výšlapů zbyl také čas na chytání bronzu v plavkách. „Alpy z jinýho úhlu pohledu. Aneb chodili jsme, nosili jsme, což je teda bomba, zbavit se kočáru a jít trek všichni tři. I když nic velkýho zatím, ale zapotili jsme se pěkně. A tak jsme se přes kopec přesunuli z Rakouska do Itošky,“ svěřila se herečka, která s rodinou vyrazila na trek do Tyrolska.

Jsou to dva roky, co Ivana přivedla na svět dceru Amálku, a těhotenská kila šla dolů kvůli speciální dietě. „Když jsem kojila, musela jsem držet nízkosacharidovou dietu, protože malá měla hrozné ekzémy. Díky tomu se mi podařilo zhubnout,“ svěřila se tehdy Super.cz tehdy. ■