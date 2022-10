Místo u stromečku v poušti: Langmajer letos nezažije tradiční české Vánoce. Děti to neřeší, říká

Lukáš Langmajer Michaela Feuereislová

Jeho děti mají zvídavé povahy a on sám neví, po kom vlastně tuto vlastnost získaly. "Jsou dobrodruzi. Já nevím, jestli jsem byl vždycky dobrodruh. Těžko říct. Moje žena nebyla, ale oni jsou. Oni neznají překážek, což je dobře," řekl Super.cz.

Nás zajímalo, jaká jsou jeho vysněná místa. "Ještě jsem neobjevil spoustu destinací. Žádnou jednu vysněnou nemám. Ale chtěl bych mít alespoň měsíc a jel bych trasu Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Švédsko, Dánsko a Německo obytňákem. Tam bych rád," zasnil se Lukáš a zaskočil nás, když prozradil, že letošní Vánoce stráví místo u stromečku v poušti.

"Na Vánoce plánuju vyrazit na pouštní oblast ve Španělsku. Tam bychom oslavili Štědrý den," pronesl a dodal, že pro děti není žádný problém neslavit klasické české Vánoce. "Děti už jsou takhle po páté. Vůbec to neřeší. Ježíšek vždycky přiletí, ale pokaždé se jmenuje jinak, podle toho, v jaké jsme zemi. Někde nelítá chlap, někde lítá čarodějnice. Vždycky je to o to zajímavější," dodal. ■