Z tatínků z filmu S tebou mě baví svět už zůstal jen jeden. Jak je na tom herec (73) zdravotně?

"Stáří je vůl. Patnáct let to je od té doby, co jsem vlastně umřel. Jako patnáctiletá mrtvola vypadám dobře, ne?!" řekl Super.cz Pavel Nový.

Jak je na tom nyní po zdravotní stránce? Mluvilo se o tom, že bojuje s rakovinou, to ale herec popřel. "Mám se skvěle, ať jde China virus i s Putinem do prd..e," prozradil s úsměvem herec.

"Měl jsem covid asi třikrát, jednou jsem ho měl určitě. Nebylo to levou zadní, to nikdy není. Jsem ale třikrát očkovaný a zapsaný už na čtvrtou dávku, tak jsem na to připravený. A dívejte se mi na nohy, můžu si vyskakovat, ale ne doma," dodal herec na párty televize Nova. ■