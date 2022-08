Pravda o tom, proč nebyla Jitka Čvančarová ve Varech a nevynesla obří modré šaty: Její odpověď vás překvapí

Jitka Čvančarová Super.cz

"Ne, regulérně vám odpovím. Bylo toho hodně, bylo hodně práce. A pak tam byl ještě jeden aspekt. Upřímně neumím si odfiltrovat to, co se děje ve světě a hlavně tady kousek za hranicemi. I kdybych ten čas měla, asi by mi přišlo nepatřičné navěsit na sebe hezké šaty a projít se po červeném koberci. Vím, že festival musí proběhnout, život se nemůže zastavit, musí pokračovat, i když je válka. Ale já si to neuměla představit," svěřila.

Na festivalu navíc nutně být nemusela. "Neměla jsem tam letos žádný film, takže mě ani nenutila žádná povinnost. Takže práci jsem tam neměla, ale pojedeme určitě příště. Rádi tam jezdíme i z přátelských důvodů, protože ten svět patří do našeho života, máme rádi filmaře," dodala.

Protože mluvila v množném čísle, předpokládali jsme, že zmiňuje i svého manžela Petra Čadka. Právě spekulace v některých médiích totiž zmiňovaly to, že se festivalu nezúčastnila kvůli manželské krizi. Jak to mezi ní a manželem ve skutečnosti je, objasnila Jitka v našem videu. ■