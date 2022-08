Penelope Cruz (48) předvedla v plavkách svou senzační figuru a velice elegantní skok do vody!

Penélope se po poznávací části dovolené uchýlila na jachtu. Profimedia.cz

Španělská filmová hvězda Penélope Cruz (48) si od minulého týdne vychutnává průzračné moře a krásy malebného italského letoviska Portofino, kam odcestovala i se svou rodinou. Poté, co se byla podívat i s dětmi na několika historických památkách v okolí, její kroky směřovaly na luxusní jachtu, kde oslňovala v oranžových plavkách svou neuvěřitelnou postavou.

Brunetka je od roku 2010 provdaná za oscarového herce Javiera Bardema, jehož si vzala po třech letech randění. Ten ovšem se svou ženou a jejich devítiletou dcerou Lunou a o dva roky starším synem Leem do Itálie nevyrazil, ale jelikož jim na palubě dělalo společnost i několik přátel, určitě se nikdo z nich nenudil.

Javier patří dlouhodobě mezi nejvytíženější herce Hollywoodu. Jen za loňský rok se objevil ve třech celovečerních filmech, včetně opěvovaného muzikálu Ricardovi.

Penélope se nedávno svěřila, že by se svým mužem ráda natočila muzikálový film, a to právě poté, co jej podle svých slov viděla odvést ve zmiňovaném životopisném muzikálu neuvěřitelný pěvecký výkon. Bardem za něj získal dokonce nominaci na Oscara za mužský herecký výkon v hlavní roli.

Jednalo se už o jeho čtvrtou nominaci na nejprestižnější filmové ocenění. Cennou sošku si v minulosti odnesl za vedlejší roli ve westernu Tahle země není pro starý. Cruz už má rovněž zkušenost s muzikálem, a to z roku 2009, kdy ji Rob Marshall obsadil do snímku Nine. ■