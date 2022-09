Roli v seriálu vytvořila manželovi na přání: Manželka Richarda Krajča prozradila, jak to u nich chodí doma i na place

Karin Babinská Super.cz

"Oba kluci hrají v poloze, ve které je diváci ještě neviděli. Je to komediální seriál. A vlastně vznikl na jejich přání. V té době, kdy vznikal námět, spolu sice byli patnáct let na divadle, ale nikdy spolu nebyli před kamerou. Zadání bylo, abych jim vymyslela něco, aby se před kamerou setkali," vyprávě Babinská.

Přísnou režisérkou, bráno tak, že herce vede drsně a hlasitě, prý není. "Na lidi nikdy nekřičím. Ale vždycky vím, co chci," shrnula svůj postup. Doma ovšem chod domácnosti nerežíruje a je za to ráda. "Žít v realitě je pro mě složitější, než ve svých filemch, scénářích, knihách, snech a vizích. Doma ten náš rodinný diář, včetně toho, co by se mělo zařídit nebo opravit, si bere pod křídla Ríša, protože já asi pořád žiju mimo čas a prostor," prozradila Karin, která se pochlubila i tím, že v říjnu vydá další román. ■