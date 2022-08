Romantické šaty, první polibek i vyznání na prstenech: Podívejte se na foto ze svatby zpěvačky Debbi

Debbi a Tomáš při prvním novomanželském políbení Foto: Jakub Soukup

Zpěvačka Deborah Kahl, vystupující pod uměleckým jménem Debbi (29), se o víkendu provdala za svého partnera Tomáše Pchálka. Jak to zpěvačce slušelo v romantických svatebních šatech i na první polibek novomanželů, se podívejte ve fotogalerii.

Zásnuby zpěvačka, známá díky hitu Touch The Sun, stejnojmennému albu i následným deskám Love, Logic And Will a Break, ale také z televizní show Tvoje tvář má známý hlas, oznámila letos v lednu. Svatba pak proběhla druhý srpnový víkend.

Lásku si manželé slíbili u oltáře před asi stovkou hostů, do snubních prstýnků si nechali vrýt své iniciály a zkratku VŠL neboli „velká šílená láska“, prozradil ženich.

Novinky pak Debbi čekají i v profesním životě. Mezi přípravami na svatbu natáčela videoklip k písni, která je vyznáním manželovi a poděkováním nejbližším, sestře a mamince, za podporu. Vyjít má v nejbližších dnech. ■