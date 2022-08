Neteř Jaromíra Jágra se rozpovídala o zásnubách. Kdy plánuje veselku?

Pavlína Jágrová Michaela Feuereislová

Jaromír Jágr (50) se může těšit na veselku. Jeho neteř, blogerka Pavlína Jágrová (32), se v neděli pochlubila zásnubním prstenem. Pravda je ale taková, že je zasnoubená už od dubna. „ Přítel mě požádal už v porodnici, druhý den, co se Maxík narodil, ale nechali jsme si to chvíli pro sebe ,“ svěřila se Pavlína Super.cz.

Maminka čtyřměsíčního syna zatím nepřemýšlí o tom, jak by její vysněná veselka měla vypadat. „Představu o svatbě zatím nemám. Ani teď bohužel nemám vůbec čas to plánovat. Počkáme, až bude Max trochu větší. Nespěcháme na to a chceme si to užít.“

Jak nám krásná brunetka prozradila, teď si ze všeho nejvíc přeje vyspat se do růžova.

„Roli maminky si užívám, ale musím říct, že je to hodně náročné. První tři měsíce byly v klidu, teď moc nespí. Takže posledních pár týdnů jsem dost nevyspalá,“ dodala se smíchem Pavlína Jágrová. ■