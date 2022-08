Moderátorka už nemá velikost 36, ale 46: I v plavkách je ale naprosto spokojená a samý úsměv

Scarlett Moffatt Profimedia.cz

Jednatřicetiletá Moffatt, jež se mimo jiné v roce 2016 stala vítězkou soutěže I´m A Celebrity… Get Me Out of Here!, kde prokázala, že má pro strach uděláno a dokáže se popasovat i s hmyzem a pořádným nepohodlím, zvolila ke svému letnímu odpočinku oblíbené letovisko Marbella.

Se svou o 15 let mladší sestrou Avou relaxovaly u hotelového bazénu, o čemž Scarlett poreferovala i svým sledujícím na Instagramu.

Usměvavá brunetka známá také z britské reality show Gogglebox si získala sympatie mnoha dalších lidí, když se nedávno nechala slyšet: „Být pozitivní ke svému tělu a mít sebevědomí je pro každého osvobozující. Myslím, že lidé mají někdy mylnou představu, že tlouštíci jsou nějak sjednocení, ale opravdu bez ohledu na to, jak vypadáte, prostě oslavujte sami sebe. Dokud jste zdraví, jste sami sebou a chováte se k lidem mile, děláte to správně.“ ■