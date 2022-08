Hvězda Ulice kadeřnice Simona nenáviděla podnikatelku Květu. Ve skutečnosti jsou herečky sestry

Pavla Tomicová a Naděžda Chroboková, milující sestry, v seriálu rivalky. TV Nova

Dnes seriál vstupuje do 18. sezóny. Za 17 let se v něm vystřídali různí členové skutečných rodin a divák neví, že občas jde o pěkné rodinné propletence. Ale že by si šli příbuzní přímo po krku? I to se stalo. Právě v případě záludné Květy a naivní kadeřnice. Nejenže se nemusely, Simona na podnikatelku dokonce žárlila kvůli svému milému Rudolfovi.

Hezká vizáž, leč nesmlouvavé, zištné jednání a ostré lokty, to byla majitelka penzionu a restaurace Květa Vavrušková, kterou představovala Naděžda Chroboková (64). Role předepisovala nevybíravé chování, takže záhy začala dráždit diváky.

Často docházelo ke střetům právě mezi Simonou a Květou, přitom ve skutečnosti jsou herečky sestry a něžně se oslovují Pavluško a Naděnko. Tomicová (60) nastoupila do Ulice už v roce 2007, Chroboková o dva roky později. Seriál oběma zajistil značnou popularitu.

Málokdo tušil, že kyprá a rozverná „žena“, známá do té doby zejména filmovou rolí nymfomanky ze Snowboarďáků, má starší sestru, šarmantní na první pohled. Před Ulicí patřily k uznávaným divadelním herečkám. Spolu si zahrály ve filmu Nuda v Brně (2003).

K seriálovým půtkám docházelo mezi oběma ženami především kvůli Rudolfu Hložánkovi (Václav Kopta), bratrovi politika Tondy Hložánka (Miroslav Hanuš). Postižený všeuměl Rudolf obohatil scénu Ulice v roce 2014. Stejně jako napodruhé Chroboková. Se Simonou se sblížil, ale jeho řemeslného i hudebního nadání se snažila využít Květa.

Logicky vypukl žárlivý konflikt… Ve skutečnosti je Pavla Tomicová, máma syna a dcery, provdaná za herce Ondřeje Malého (56). Naděžda Chroboková byla manželkou věhlasného neurochirurga Jiřího Chroboka, s nímž má dceru Kateřinu (45), známou varhanici, cembalistku, zpěvačku, a o deset let mladšího syna Jiřího, také lékaře. ■