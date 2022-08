Vendulka utěšitelka se ozvala fanouškům: I jen mluvit o zranění je těžké, říká Eva Jeníčková po brutálním útoku psů

Eva Jeníčková Herminapress

„Jeden mi přišpendlil levou nohu, druhý mě vystřelil do vzduchu, kde jsem se otočila a dopadla na pravý bok s levou nohou složenou pod pravou,“ popsala Jeníčková, co se stalo. Bohužel hned nevyhledala lékaře, netušila totiž, jak vážná zranění jí zvířata způsobila.

Když se konečně odhodlala nechat se vyšetřit, lékaři jí prý po dva roky nedokázali pořádně diagnostikovat. Dokonce doporučovali výměnu kyčle. Nakonec našla odborníka, který jí sdělil správnou diagnózu. Byla brutální.

„Měla jsem čtyři úplně natržené svaly v pravé kyčli. Střední hýžďový sval, který je hlavním nositelem tělesné hmotnosti, byl zcela odtržen, ztenčil se a chirurg musel použít dárcovskou šlachu, aby ho znovu připevnil. Utrhly se mi všechny tři hamstringy v zadní části nohy, spojené doslova jen drobounkou nití se spodní částí pánve,“ popsala svá zranění.

Následně podstoupila operaci a týdny se zotavovala na lůžku. V léčbě, která je velmi nákladná, pokračuje i nadále.

Na sociální síti nyní zveřejnila záběry z průběhu léčby a rehabilitace a také obrovské poděkování přátelům, kteří pro ni zřídili sbírku na pomoc s financováním procedur, jmenovitě Venetii a Frosene Phillipsovým. „Sama bych to nikdy neudělala a nebyla schopná to udělat! I jen mluvit o mém zranění je těžké, takže to udělaly ony a zaslouží si veškerý kredit!“ uvedla Jeníčková, jež byla nezapomenutelná ve filmové sérii o básnících jako Vendulka utěšitelka nebo ještě dříve jako Marika ve Sněženkách a machrech.

Dále poděkovala všem lékařům, kteří ji měli či stále mají v péči, přátelům, všem, kteří na sbírku zřízenou na GoFundMe přispěli nebo jí píší povzbudivé zprávy.

„Jste úžasní. Kdyby to bylo jen na mně, se svými zraněními bych byla stále schovaná, tiše, a denně pracovala na tom, aby mi bylo lépe. Slovy nelze popsat, jak osvobozující je mít tak nesmírnou podporu. Dodává mi sílu, pozitivitu a energii jít dál. Děkuji, Venetio a Fro a děkuji vám všem,“ vzkázala Jeníčková. ■