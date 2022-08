Zapomeňte na luxus! Dana Morávková s manželem vyrazili na čundr do Dánska

Petr Malásek prozradil detaily z dovolené. Super.cz

"Byli jsme tradičně na kolech v Rakousku. Už jsme tam byli pojedenácté, dokonce ve stejném pokoji," prozradil Super.cz známý český skladatel. "Teď jsme měli se ženou takovej čundr po Dánsku, což bylo úplně nádherný. V Dánsku jsou totiž nejšťastnější lidi, tak jsme se rozhodli, že to tam pojedeme zkontrolovat a je to tak," říká s úsměvem Petr Malásek.

Dánsko projeli křížem krážem a bydlení vždy hledali na poslední chvíli. "Projeli jsme Dánsko od východu na západ a od severu na jih a byli jsme tam úplně šťastní," říká a pochvaluje si povahu Dánů, kteří manželskou dvojici opravdu okouzlili. "Tam se všichni usmívaj. Když někoho potkáte, tak se na vás usměje a pozdraví, ať jste kdekoliv a člověk se tam opravdu cítí strašně příjemně," libuje si.

Sám skladatel říká, že Dánové mají na severu drsné životní podmínky, a proto si život už nechtějí více komplikovat tím, že by se mezi sebou hádali, a tak se usmívají. Stejně tak to praktikuje i on ve svém manželství. "Usmíváme se, jak to jde," dodal Malásek. ■