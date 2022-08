Adam Mišík zažívá jedno z nejšťastnějších období. I díky dceři Ivy Kubelkové

Adam Mišík Super.cz

Poté, co vyšlo najevo, že zpěvák Adam Mišík (25) randí s pohlednou dcerou Ivy Kubelkové (45), dostal se ještě o něco více do hledáčku českých médií. On ale nelení, buduje svoji kariéru a do konce roku ho čeká jedna práce za druhou.