Milan Peroutka uctil památku Petra Muka: Odhalil vzpomínku, která vás dojme

Milan Peroutka Super.cz

V Kouřimi každý rok probíhá vzpomínkový festival na zesnulého zpěváka Petra Muka (✝45), a i letos zde vystoupily hvězdy jako Lucie Bílá (56), Petr Kolář (55), Milan Peroutka (32) nebo kapela Portless. Zpěvák a herec Milan Peroutka prozradil, kdy Petra Muka poprvé poznal a také se svěřil s dojemnou historkou, na kterou do konce života nezapomene.

"Na Petra Muka vzpomínám tak, že jsem ho poprvé viděl na šedesátých narozeninách Karla Gotta (✝80) v roce 1999. Byl to můj první velkej koncert a on tam zpíval písničku, kterou já jsem se pak naučil nazpaměť," vzpomíná Milan a prozradil nám pár let starou historku, která ho zahřála u srdce.

"Přišel za mnou jeden pán, kterej už tady není, a řekl mi: Milane, vy jste první člověk, od kterého můžu slyšet písničku Tančíš sama," svěřil se Milan Super.cz a vysvětluje, kdo ten záhadný muž byl. "Pak mi říkal: Já jsem se vám ještě nepředstavil, já jsem Petrův taťka," vypráví s dojetím Milan.

Tatínek Petra Muka zemřel loni, den před nedožitými narozeninami svého syna Petra, tedy 3. února 2021. Zpěváka přežil o 11 let. Sám Milan říká, že nic není víc než takovéto uznání. V Kouřimi vystupoval už poněkolikáté a pochvaluje si především výbornou atmosféru festivalu.

"Beru to tady jako rodinný," uzavírá Peroutka, kterého znáte i z show Tvoje tvář má známý hlas, kde rovněž zpíval Mukovu píseň Tančíš sama. ■