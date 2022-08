Tereza Bebarová oslavila kouzelné výročí: S tímto mužem je už 30 let!

Tereza Bebarová s partnerem Ivanem Foto: Se svolením Terezy Bebarové

Moderátorka oblíbené soutěže Peče celá země Tereza Bebarová (47) prožívá velkou životní událost. Se svým partnerem Ivanem Kotmelem oslavili 30. výročí vztahu. Svoji zatím nejsou, ale v partnerství jim to evidentně klape jako hodinky. Tereza prozradila rady, jak si vybudovat zdravý vztah.

"Lidi se často diví, že jsme spolu tak dlouho a ptají se: 'Máte na to recept?' Nemáme," prozradila herečka a dabérka. Ovšem několik roky prověřených tipů přeci jen prozradila.

"Navzájem se dostatečně proklepněte, ať víte, s kým máte tu čest. Je jedno hezké ruské přísloví, že partneři spolu mají pojíst tři kopky soli, a když to zvládnou, měl by vztah vydržet v časech dobrých i zlých," napsala.

Zmínila i fakt, že vztah je volba, že si partneři nelžou, smějí se spolu a mají společné zájmy. "Nikdo nikoho nenutí, nevydírá, nedrží." Do výčtu uvedla i to, že když má spolu dvojice děti, i to je velký závazek, a že i krize může být ku prospěchu. "Krize nebo hádka může být i cestou k pevnějšímu vztahu a lepší komunikaci," míní oblíbená česká herečka.

Žádné velké oslavy dvojice neplánuje, spolu je jim dobře pořád. "My obrazně slavíme pořád, i když zrovna výročí nemáme," prozradila Super.cz Bebarová. ■