Ewa Farna oslavila 29. narozeniny: Takhle svůj předchozí rok zhodnotila

Ewa Farna oslavila 29. narozeniny. Michaela Feuereislová

Kromě osobních úspěchů s sebou minulý rok přinesl i ty pracovní. Ewa vydala již zmíněnou desku Umami (v češtině i polštině), podílela se na navrhování merche k albům, s kamarády založili značku přírodních vonných svíček a v neposlední řadě bodovala na Cenách Anděl i na Slavíkovi, v němž z pomyslného trůnu sesadila dosavadní královnu české populární hudby Lucii Bílou.

„Po patnácti letech, co jsem tady stála poprvé, to tak krásně vyšlo na výročí. Navíc v roce, kdy jsem dělala písničky o těle a pak ze srdce. Je to pro mě důležitý rok a tohle je nádherný vrchol. Fakt jsem to nečekala, nic jsem si nepřipravila a asi mi to ještě úplně nedochází,“ řekla Farna bezprostředně po vyhlášení výsledků.

Zatímco Slavíka přebírala ještě těhotná, Anděly už absolvovala jako čerstvá dvojnásobná máma. Dcerku Ellu Ewa porodila letos v březnu. S manželem Martinem Chobotem vychovávají ještě tříletého syna Artura. ■