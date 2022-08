Ukázala se i v šatech, kdy vypadala jako nahá: Hvězda Pana profesora má dokonalou figuru, kterou ráda předvádí

Beata Kaňoková Super.cz

Není ovšem jen seriálovou herečkou. V divadle hraje například Ofélii a potkali jsme ji i na karlovarském filmovém festivalu, kde byla součástí delegace ke snímku o polyamorii Hany Vagnerové (39) Hranice lásky. Tam vynesla velmi odvážné šaty, v nichž vypadala jako nahá. Móda a hlavně čeští návrháři jsou její velkou vášní.

"Snažím se je podporovat a modely si sice půjčuju, ale také kupuju. Tohle je třeba sako od Jakuba Polanky," pochlubila se na setkání herců z projektů televize Nova, kdy vystavila i dokonalé nožky v minikraťáscích. Rozmyšlený už má i outfit na benátský filmový festival, kam se chystá s filmem Běžná selhání a oblékne šaty od mladé návrhářky Natálie Duškové.

Sexy modely si třiatřicetiletá maminka tříleté dcery může dovolit díky velmi štíhlé postavě. "Pro postavu nic nedělám, zatím to nechávám na přírodě a na genech. Když můžu, tak si zacvičím jógu. Ale spíš je to tím, že mám malou a běhám kolem ní. To je největší tělocvik," míní. ■