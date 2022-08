Zpěvák Voxel ukázal svého mladšího bratra, který slaví patnácté narozeniny. Jaký spolu mají vztah?

Voxel Foto: Lukáš Hanuska

Zpěvák Václav Lebeda alias Voxel nechal nahlédnout do svého soukromí a pochlubil se mladším bratrem Dominikem, se kterým oslavil jeho patnácté narozeniny. Sourozenecký vztah jim funguje na jedničku, a jak sám Voxel přiznává, mladší bratr pro něj byl tréninkem na roli otce, kterou zastává nyní. "Bráchu mám mladšího o 15 let a vztah? Ten máme spolu supr, skoro jako otec se synem!" říká s nadsázkou zpěvák, jehož megahit V naší ulici hrálo každé české rádio. "Ten mě zabije, až si tohle přečte," dodává se smíchem.

Divoké hádky nebo potyčky u nich nebyly na denním pořádku. Naopak. "Pamatuju si, jak byl malý a byl pro mě taky trochu "trenažérem" rodičovství - to jsem tehdá netušil, že mít malého brášku a mít vlastní dítě bude něco úplně jiného. Nikdy jsme se ale moc nehádali, to spíš se ségrou. Ahoj, Terezko!“ popichuje Voxel svoji sestru.



Nás samozřejmě zajímalo, proč se hádali. "Hlavně, když stále dokola poslouchala jedno CD před spaním, “Brontík a Šipka”, z toho mám snad trauma doteď," prásknul Voxel Super.cz. Kromě toho, že je úspěšný zpěvák a písničkář, znáte ho také jako moderátora rádia Impuls, a to není jediné povolání, které ovládá.

"Jedeme turné s Čechomorem a Kandráčovcama, na podzim chystáme klubové turné s Michalem Horákem," vyjmenoval Voxel svoje plány na následující měsíce a pak nás opravdu zaskočil. "Mám druhou práci jako parfumér. Vytvářím a míchám vůně, dvě z nich jdou po novém roce do parfumerií, a teď jsem si zahrál v pokračování pohádky Princezna zakletá v čase 2." Je tedy víc než jasné, že se zpěvák nenudí ani trochu. ■