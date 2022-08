Tyto plavky nenosí, aby něco zakryla: Trojnásobná máma Lucie Šlégrová předvedla své hříšné tělo

Lucie Šlégrová Foto: se svolením L. Šlégrové

V soutěži krásy Lucie Šlégrová (40) bodovala před 17 lety a to, že je dnes již čtyřicetiletá modelka trojnásobnou maminkou, by tipoval jen málokdo. Vnadná misska se může chlubit stejnou figurou jako v době, kdy získala korunku krásy. A své tělo dává pravidelně na odiv.

Tentokrát v jednodílných plavkách, které jsou v jejím šatníku ve velké oblibě. „S přibývajícím věkem jsem přesedlala na celkové plavky. Ani ne proto, že by něco zakrývaly, je to i z pohodlnosti a praktičnosti. Zjistila jsem, že je mi to příjemný. Když se člověk věnuje dětem, stále s nimi blbne,“ svěřila se Super.cz modelka, která má doma tři syny. Nejmladšímu Ronovi jsou dva roky, starší synové Richard a Robert jsou již v pubertě.

Modelka pravidelně dostává otázky, jak roli trojnásobné maminky zvládá, a zda se něco s nejmladším synem, kterého má s manželem Jiřím Šlégrem, změnilo.

„Myslím, že emoce od překvapení, nadšení, hysterie, šoku, únavy a spokojenosti se nemění. Jen se to v průběhu těch let trošku jinak rozložilo. Jsem unavenější a mám daleko méně trpělivosti, ale to spíš k těm puberťákům,“ svěřila modelka. ■