Vojta Kotek už zná pohlaví miminka. Za jméno, které mu s manželkou škodolibě vybírají, by mu potomek nepoděkoval

Vojta Kotek FTV Prima

„Jsme sladění nejen v oblečení, ale i v muzice. Rádě se hrozně líbí naše kapela, to je skvostný. Takže malej teď poslouchá hodně rock’n’rollu. Bude to kluk no, alespoň zatím to tak vypadá podle všeho. Už se nám párkrát ukázal. Je takovej, že to úplně neschovává,“ prozradil v Showtime na CNN Prima News herec.

U jména vedou s manželkou ale takřka vědeckou debatu. „Se jménem je to trošku složitější. Já jsem si totiž vždycky v kruhu přátel dělal trochu legraci, že jestli někdy budu mít syna, tak bych chtěl, aby se jmenoval Ježíš. Ono to zní ambiciózně, ale když si k tomu řeknete to příjmení, tak z toho vyleze ten vtip,“ smál se herec nad tím, že by se jeho syn jmenoval Ježíš Kotek.

Výběr jmen tedy nadále pokračoval. „Tak jsem to rozvíjel ještě dál. To by bylo, kdyby to byl křesťan. A kdyby to byl muslim, tak by se jmenoval Jemin. Ale s největší pravděpodobností, protože mám židovské předky, tak by se měl jmenovat Šman. A my jsme mu tak nějak z legrace začali říkat. A teď se snažíme vymyslet nějaké jiné jméno, ale moc se nám to nedaří,“ dodal Kotek.

„A furt mu říkáme Šmane, Šmanísi, Šmanimíre. A obávám se, že mu to zůstane, no. Tak nám asi úplně nepoděkuje,“ uzavřel se smíchem Kotek s tím, že manželka je s ním na jedné lodi. „Bohužel se shodujeme i v tomhle. Máme totiž podobný smysl pro humor,“ dodal. Tak uvidíme, zda se jeho syn opravdu bude jmenovat Šman Kotek… ■