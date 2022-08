Vzpomínáte na legendární Modern Talking? Podívejte, jak blonďák Dieter a dlouhovlasý Thomas vypadají po letech

Modern Talking na snímku z roku 1987 Profimedia.cz

Jednou z nejpopulárnějších hudebních skupin 80. let bylo bezesporu německé duo Modern Talking. Pokud by vám náhodou nic neřekl jejich název, jsme si jisti, že jejich písničky slyšeli i současní teenageři, jelikož v rádiích stále patří mezi hojně hranou klasiku. Dvojice složená z Dietera Güntera Bohlena (68) a Thomase Anderse (59) sice už společně nevystupuje, ale sólové dráze se věnují dodnes.

Plavovlasý Dieter Bohlen byl naposledy spatřen minulý týden v Bonnu během vystoupení mladíčků Die Lochis s hitem Lieblingslied před jeho vlastním koncertem. V džínách a bílé košili s koženou bundou by mu asi blížící se sedmdesátku nikdo nehádal.

Thomas Anders, kdysi proslulý svou dlouhou havraní hřívou, vystupuje dnes už spíš výjimečně. Jeho poslední snímky pocházejí z vystoupení na Disco festivalu 80. let rozhlasové stanice AvtoRadio v CSKA Aréně v Moskvě z listopadu 2019. Ani jeden ze členů se ovšem za dlouhých třicet let příliš nezměnil.

Členové úspěšné kapely, jejichž hit You’re My Heart, You’re My Soul, oba vystřelil do hudebního nebe, společně fungovali pouhé tři roky (1984 – 1987), než se hádkou v médiích rozešli. Za spory mezi zpěváky prý stála hlavně Andersova manželka Nora Balling.

Zpěvák se s ní následně přestěhoval do Spojených států, kde se pokoušel o sólovou dráhu, Bohlen zůstal v Německu a založil popovou skupinu Blue System. Dvojice se dala znovu dohromady až po jedenácti letech, když Nora Anderse v USA opustila kvůli milenci.

Jejich comeback v roce 1998 byl velmi úspěšný a znovu oprášené zmodernizované hity se opět dostaly na čela hudebních hitparád. O pět let později se ovšem opět rozdělili a od té doby zpívají sólově. Bohlen se stal mimo jiné i porotcem pěvecké soutěže Německo hledá Superstar. ■