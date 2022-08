Letos jsem z formy, říká Patricie Pagáčová. Takhle to vypadá, když dá herečka před cvičením přednost pivu a grilovačkám

Patricie Pagáčová Super.cz

Herečka Patricie Pagáčová (33) si užívá léto především v Česku. Do zahraničí se s rodinou chystá v září, a to obytným vozem. "První půlka prázdnin byla pracovní, druhá je volnější. Máme to napěchované výlety. Takže jen balím, vybaluju a přebaluju. Chystáme se na Slovensko, pak nás na týden čeká Vysočina, máme hezké české léto," prozradila Super.cz Patricie.

Do zahraničí se vypraví po prázdninách. "V září jedem obytňákem na dva týdny do Rakouska k jezerům, a pravděpodobně dojedeme až do Chorvatska. Řídíme oba, já si vezmu první část cesty, abych se ujistila, že do toho Rakouska dojedeme a zastavíme tam. Manžel se těší na Chorvatsko," upřesnila moderátorka.

Letošní léto se Patricie, co se týká postavy, cítí být z formy. Jak sama přiznává, nejlepší figuru má vždy v zimě.

"Mám pocit, že loni po porodu to bylo lepší než letos. Už nekojím, měla jsem hodně práce a na cvičení neměla čas. Teď jsem si řekla, že se do toho zase opřu. Zatím jsem cvičila dvakrát, a to jsem si to řekla před třemi týdny," smála se herečka.

"Podzim a zima, to je vždycky lepší. Mám víc času i chuti do cvičení. V létě se pije pivo, griluje, žere, a pak nemám mít bachor. Takže v únoru se snad na fotky v plavkách těšte," dodala se smíchem Pagáčová na party televize Nova. ■