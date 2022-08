Hvězda Novy poprvé promluvila o vážné nemoci. Trpí Tourettovým syndromem

Uwe Vaník alias DJ Uwa promluvil o své nemoci. Super.cz

Uwa v seriálu překvapil tím, že se u něj žádné zadrhávání neprojevuje. Nikdo tak o nemoci nemá tušení.

"Tourettův syndrom funguje tak, že když je člověk ve stresu nebo je šíleně unavený, projevuje se výrazně víc. Také se kolikrát zadrhávám. Když je mozek zaměstnaný, jede na plný koule, zapomene na tu nemoc. A to se týká i seriálu," řekl Super.cz Uwa.

"Beru hodně CBD, to funguje neuvěřitelně, jsem šťastný, že to je," upřesnil.

Seriál je jeho první herecká zkušenost. "Je to obrovská zkušenost. Pro mě je to úžasné, je to plavání ve vodě, ale hraju sám sebe. Nemusím se nic učit, přetvařovat. Jediné, co je pro mě těžký, je se rozčilovat. Neumím to. Když se mám rozčílit, tak se to přetáčí," dodal známý DJ.

"Chytlo mě to extrémním způsobem, rád bych v tom pokračoval. Ale nejsem herec, to si uvědomuju," dodal. ■