Známá modelka šla po padesátce do bikin: Od ikonické Bond girl z roku 1962 byla téměř k nerozeznání

Caprice v bikinách nápadně připomínala Ursulu Andress ve známé bondovce. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Caprice zavítala na Ibizu, ostrov proslavený nekonečnými party. Tam se ale spíš než nočnímu životu oddávala vodním sportům a šnorchlování a po nějaké době také zapózovala fotografovi.

Modelka, která přesídlila do Londýna, kde úspěšně podniká a vede svou společnost By Caprice, zvolila stylové černobílé bikiny. Ty byly nápadně podobné ikonickým plavkám Ursuly Andress v bondovce Dr. No z roku 1962 se Seanem Connerym.

Půvabná modelka, která se za svou kariéru objevila na více než 250 obálkách magazínů jako Vogue, GQ, Cosmopolitan, Maxim, Playboy, FHM, Esquire či v plavkovém vydání Sports Illustrated, dokázala, že od dob její největší slávy se jí postava téměř nezměnila, a to ani jako dvojnásobné mamince. Však se přesvědčte sami… ■