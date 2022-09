Jana Stryková svého nástupce mít nebude: Máma má blbou práci, říká o herectví její syn

Jana Stryková promluvila o synu Jáchymovi. Foto: archiv FTV Prima

V tomto případě to tak ovšem zřejmě nebude. Její syn dokonce jednou pronesl, že má jeho máma „blbou práci“. "Ano, ano. Myslím, že to je hlavně kvůli tomu, že nejsem doma, protože moje práce je hodně nepravidelná. Úplně si neuvědomuje, že potom zase hodně doma jsem," usmívá se herečka a přiznává, že herec z malého Jáchyma asi opravdu nebude.



"Na natáčení ho s sebou neberu, byl se jednou podívat v divadle, ale to ho příliš nebavilo. On divadlo nemá rád, připadá mu to málo akční a příliš dlouhé," prozradila Super.cz.

Herečka, kterou budete vídat na televizních obrazovkách v seriálu Dobré zprávy, se nám i pochlubila, že si letos užila opravdu volné léto.

Šťastná rodina, kterou kromě Jany a Jáchyma, tvoří také partner herečky, vnuk Waldemara Matušky (✝76) Matěj, si užívala výlety po Česku a navštívila Chorvatsko. "Taková klasická česká dovolená," směje se kráska s uhrančivýma očima. ■