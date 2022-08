Zhubla a nebojí se to ukázat: Aneta Krejčíková vystavila bříško i dmoucí ňadra v kratičkém topu a krajkové podprsence

Aneta Krejčíková Michaela Feuereislová

V kratičkém topu, který připomínal spíš podprsenku, i když ještě jednu, sexy krajkovou, pod ním měla, dorazila hvězda nekonečného seriálu Ulice, který už oslavil osmnáctou sezónu, i na setkání herců televize Nova.

"Bylo to záměrné. Mám momentálně linku v Ulici, kde okolnosti neumožňují, abych byla vyžraná. Ale i pro můj pocit. Tři roky v kuse jsem byla těhotná a kojila jsem. Začala jsem přirozeně hubnout od té doby, co jsem přestala kojit. Jde to dolů dál," svěřila Super.cz. ■