Unikly první snímky z natáčení filmu o Whitney Houston. Najdete podobu se slavnou zpěvačkou?

Naomi Ackie Profimedia.cz

V USA vzniká další velmi očekávaný životopisný snímek. Tentokrát se jedná o I Wanna Dance With Somebody o slavné zpěvačce Whitney Houston (✝48). Tu ztvární herečka Naomi Ackie (29).

Aktuálně se natáčí v Los Angeles, kde také vznikly první dostupné snímky. Naomi je na nich zachycená o pauze, na mole v jednodílných růžovo-modrých plavkách a šátkem kolem boků. Herečku zdobí také účes, který Whitney nosila na přelomu 80. a 90. let - rozcuch kudrnatých vlasů.

Že Houston ztvární právě Ackie, bylo oznámeno loni. „Vydám ze sebe to nejlepší, protože tato žena...běhá mi mráz po zádech z toho, co pro mě znamenala. Černoška, Afroameričanka. Vložím do toho úplně všechno, abych si byla jistá, že ji budu důstojně reprezentovat,“ řekla herečka webu Entertainment Tonight.

Scénář k filmu napsal autor Bohemian Rhapsody Anthony McCarten, ve filmu si dále zahrají Ashton Sanders (manžel Houston Bobby Brown), Stanley Tucci (hudební producent Clive Davis) nebo Nafessa Williams jako někdejší zpěvaččina asistentka a manažerka Robyn Crawford. ■