Píšťalka z Básníků poznala svého pana Božského už v 16 letech a byla to láska na první pohled. Vydrželo jim to?

Eva Vejmělková Michaela Feuereislová

Připomeňme alespoň její role křehké Zuzy z trilogie Fontána pro Zuzanu (1985, 1993, 1999), romantické Aleny neboli Píšťalky z filmu Jak básníkům chutná život (1987), nerozhodné Hanky ze seriálu z vojenského prostředí Chlapci a chlapi (1988) či rozpustilé Elvíry z pohádky Kačenka a strašidla (1992).

Dala přednost jiné profesi

Vypadalo to, že její rozjeté kariéře nestojí nic v cestě. Ostatně, díky své kráse a talentu se Vejmělková prosadila i v zahraničí: točila v Německu, Polsku a Maďarsku.

Přesto se v roce 2000 herectví dobrovolně vzdala a dala přednost rodině. Nový smysl profesního života pak našla v povolání psychoterapeutky. Vystudovala totiž psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní vlastní soukromou poradnu v Havířově, kde se věnuje psychoterapii a hypnóze.

Při psaní myslela na ženy

K herectví se ale Vejmělková přece jen občas vrací – naposledy v roce 2020, kdy si zahrála ve filmu Ženská pomsta, na jehož scénáři spolupracovala se svým manželem, režisérem Dušanem Rapošem (69). Film řeší manželskou nevěru, a protože ona sama se na svém pracovišti zabývá nevěrou poměrně často, rozhodli se podívat se na tento problém i z trochu humorného nadhledu a ukázat smutným a zrazeným ženám, že v tom nejsou samy.

Že nemusí doma plakat do polštáře a brát antidepresiva, ale mohou se postavit na vlastní nohy a žít život naplno. Eva Vejmělková přiznala, že pracovat na scénáři bylo náročné, ale například nevěru by neoplácela stejnou mincí, protože věří v karmu.

Maminka (a režisér) mají vždycky pravdu

Svého budoucího manžela Dušana Rapoše poznala Vejmělková jako 16letá během natáčení Fontány pro Zuzanu. Ačkoli mu tehdy bylo 32 let a byl už rozvedený, byla to láska na první pohled. „...vůbec jsem nevěděla, že je režisér. Když jsem ho viděla poprvé, myslela jsem, že je to nějaký asistent. Nevím, čím to je, že nám to vydrželo, možná i tím, že jsme se v určité době až tak často nevídali,“ svěřila před časem slovenskému magazínu Korzár.sk.

Přestože jí množství lidí vztah s o 16 let starším mužem rozmlouvalo a tvrdilo, že nemá šanci na úspěch, opak byl pravdou. Jediný, kdo zamilovaným hrdličkám tehdy fandil, byla hereččina matka, což v praxi dokazuje, že maminka (a režisér) mají vždycky pravdu – Vejmělková tvoří s Rapošem stabilní pár již bezmála 40 let. Během té doby spolu procestovali velký kus světa, stihli i svatbu v Las Vegas a s dcerami Tarou (21) a Ritou (18) žijí dnes spokojeně v Havířově.

Rodina na prvním místě

Pro Evu Vejmělkovou rodina byla a vždycky bude na prvním místě. To potvrdila i v jednom starším rozhovoru pro Novinky.cz: „Nechápu, proč se všichni diví, že jsem dcery hned po porodu nepředala chůvě a nevrhla se do práce. Chtěla bych, aby si jednou, až budou velké, prohlížely alba plná společných rodinných vzpomínek a zážitků, a ne fotografie matky herečky, která prožívala v divadle životy jiných a její vlastní jí doma přitom utíkal,“ řekla Vejmělková, která své dcery vždycky podporovala a dopřála jim normální pohodové dětství. ■