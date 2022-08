Vystřelila si z Hanychové, Houdové i Slovákové. Moderátorka Ivana Kulhánková dobývá český internet

Ivana Kulhánková dobývá český internet. Foto: Se svolením I.Kulhánkové

"Koukla jsem jednou na stories Heleny Houdové (42) a ihned jsem si řekla, že by bylo fajn udělat s ní “pseudorozhovor”, kterej by ale vyjádřil, co si o obsahu její komunikace myslím. Zabralo mi to asi 10 min. Zasdílela jsem na svém Instagramu a zjistila, že to nebaví jen mě, ale i mé followery," vysvětluje moderátorka Super.cz.



Nás samozřejmě zajímalo, zda přemýšlela o tom, že by se to některé ze „svaté trojice“ mohlo dotknout? "Beru to hlavně jako humor a nadsázku. Samozřejmě jsem přemýšlela, jestli by se to holek, jejichž materiál k Hovorům používám, nemohlo dotknout. Řekněme, že doufám, že to nebudou brát jako čistej hejt, ale že by se mohly taky pobavit. HOVORY beru jako satirickou, online comedy," říká Ivana.

Její humor má tak dobré ohlasy, že se nenajde téměř nikdo, kdo by Ivanu konfrontoval. Až na jednu výjimku. "Ozvala se jedna paní, pravděpodobně fanynka Heleny Houdové, že jsem zlá. Ale podezírám ji, že už si zakoupila za moc peněz Helenin kurz posvátné bohyně, a tím pádem s ní nemůžu být na stejné vlně," směje se pohledná bruneta a dodává: "Jinak mají “HOVORY” hezké ohlasy." ■