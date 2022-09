Manželství po třítýdenní známosti jí nevyšlo, napodruhé ale hvězda Pelíšků lásku našla

Emília Vášáryová Michaela Feuereislová

Dobře ji znají i čeští diváci, kteří si ji okamžitě vybaví jako laskavou maminku Krausovou z filmu Pelíšky (1999). Vášáryová se objevila i v dalších českých snímcích, namátkou Až přijde kocour (1963), Lidé z maringotek (1966), Obsluhoval jsem anglického krále, Kráska v nesnázích (oba 2006), Václav (2007), Masaryk (2016) nebo Tátova volha (2018), a občas ji můžeme vídat i na tuzemských divadelních scénách.

Bytostně spjatá s jevištěm

Herečka, která letos v květnu oslavila stěží uvěřitelné osmdesáté narozeniny, vděčí za svůj mimořádný úspěch nejen pohledné tváři a charismatu, ale i pokoře, se kterou přistupuje k herectví. Na své narozeniny odehrála letos na scéně Slovenského národního divadla představení Dnes večer nehráme a na dotaz slovenských novinářů, zda ten den nechtěla mít raději volno, mimo jiné odpověděla: „Představení má svůj humor a trvá jen dvě hodiny… Možná by bylo lepší, kdybych nepracovala, ale nevím, co jiného bych dělala.“

Na další dotaz, jak při své introvertní povaze dokáže pokaždé přesvědčivě zahrát daný charakter, jubilantka odpověděla: „O všem rozhoduje vnitřní energie, vášeň a možnost vložit se do věci. To jsem vždycky uměla. To mě baví. Nebaví mě klouzat po povrchu. Ani v životě. Když už jsem na jevišti, tak se snažím.“

S čím má spojené narozeniny

U příležitosti svých kulatin zavzpomínala Vášáryová také na své dětství: „Když jsem byla dítě, na narozeniny jsem si směla pozvat alespoň dvě-tři spolužačky nebo spolužáky a moje máma nám vždycky udělala vynikající ptačí mléko… To je ten krásný žlutý krém, na kterém plavou obláčky. Vždy v něm byly buď maliny z naší štiavnické zahrádky nebo něco kyselejšího. Bylo to krásné a pokaždé jsem se na to těšila. To byly moje narozeniny do mých patnácti let.“

Napoprvé se spálila

Je docela zajímavé, že tato velká herecká hvězda, která září na jevišti i před kamerami, je v soukromí docela obyčejná ženská, která ráda zahradničí a poslouchá dobrou rockovou muziku. Byla také dvakrát vdaná. Její první muž, ortoped Ivan Horský, byl podle jejích slov impozantní muž.

Provdala se za něj po třítýdenní známosti, a to byla velká chyba. Z manžela, kterého ani nestačila pořádně poznat, se totiž vyklubal despota a jejich soužití bylo plné scén a psychického nátlaku. Ve svazku, ze kterého vzešel syn Tomáš, vydržela herečka sedm let a rozvod se pak protáhl na 16 stání! Syn stál pevně za matkou a na své osmnácté narozeniny si dokonce nechal změnit příjmení na Vášáry. Herečka našla štěstí až po boku druhého muže, kostýmního výtvarníka Milana Čorby, se kterým má druhého syna Juraje. Milovaný manžel bohužel v květnu 2013 zemřel.

Užívá radostí všedního dne

Během své víc než 60leté kariéry Vášáryová prokázala, že je skutečně výjimečnou charakterní herečkou, která si dokáže poradit s každým žánrem: od komedie přes pohádky a detektivky až po muzikál a tragédii.

Herecká ikona tvrdí, že základy životního štěstí si osvojila už v dětství. Dokáže se těšit z maličkostí a to, co nemusí mít a nemá, jí ani nechybí. „Prožila jsem velmi zajímavý život. Potkala jsem neobyčejné lidi a dostala jsem tolik příležitostí, za které jsem nesmírně vděčná. Myslím, že to tak asi mělo být,“ svěřila herečka slovenským novinářům. ■