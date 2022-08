Co to je za prádlo? Bývalá striptérka tvrdí, že vlastní trenky prince Harryho ze skandálního mejdanu

Carrie Royale a trenky, které prý patřily princi Harrymu. Profimedia.cz

Bývalá tanečnice a striptérka Carrie Reichert, známá jako Carrie Royale, se rozhodla dát do dražby černé trenýrky, které prý patřily princi Harrymu (37). Přijít k nim měla v roce 2012 během nechvalně proslulé party v Las Vegas, kde jí je měl nynější vévoda ze Sussexu osobně dát.

Večírek tehdy pro prince skončil malérem, fotky nahého Harryho totiž unikly do tisku a způsobily skandál. Reichert uvedla že trenky mají být vzpomínkou na „zábavného Harryho“.

„Harry se stal tak nudným, je to velká škoda. Když pařil ve Vegas, všichni ho milovali, jeho vtípky. Alespoň tyto trenky jsou vzpomínkou na to, čím býval... Když byl Harry zábavným princem,“ cituje The Mirror slova mluvčího někdejší tanečnice.

Dražit bude nejen princovo spodní prádlo, ale také šaty a plavky, které v té době nosila.

Obnažené snímky měly tehdy sedmadvacetiletého prince zachytit při hře „svlékacího biliardu“ ve VIP apartmá hotelu Wynn. Podle webu TMZ Carrie očekává, že částka za trenýrky se vyšplhá k jednomu milionu amerických dolarů. Část výtěžku chce údajně věnovat na charitu Harryho a Meghan. ■