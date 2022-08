Mirai Navrátil oslavil 30. narozeniny. Poznáte ho na fotce z dětství?

Mirai Foto: Lukáš Matoušek/ Universal Music

Frontman kapely Mirai oslavil 30. narozeniny. „Nevratně mám 30. To už není dobrý… Co teď?” posteskl si zpěvák. Hity kapely Mirai znějí napříč českými rádii od rána do večera a jen těžko jste mohli uniknout písničkám jako Když nemůžeš, tak přidej nebo Vedle tebe usínám.

Mirai má za sebou mnoho úspěchů, a když hodnotil svůj dosavadní život, uvědomil si, že se není rozhodně za co stydět. „Zkusím míň pochybovat... Dyť prodat 2 O2 areny, vyhrát 2 slavíky, 3 anděly a já nevím, co ještě. Není úplně blbě ne?” A to tedy opravdu není ani trochu blbě!

Zpěvák na sebe rovnou prásknul, že je hypochondr a i s tím by rád něco do budoucna udělal. „Budu míň hypochondrický.” ... „Ale když už jsem starej a všechno mě bolí.”… „Drž hubu Miraji.” „Dobře už jsem ticho,” zavtipkoval. A když už byl u té upřímnosti, prozradil, jak to má se svým majetkem.

Kdekdo by si myslel, že když jste jedním z nejslavnějších zpěváků v zemi, máte drahá auta, domy, byty a další majetky nedozírných hodnot. I tady je Mirai výjimkou. „Začnu trochu utrácet, dyť nic nemám. Jenom 100 kytar a Vespu. Navíc v garáži u rodičů,” napsal a nezapomněl poděkovat všem svým fanouškům a ujistil je, že jeho cesta teprve začíná. „A co dál? Něco, Miraju, vymyslíme... Ještě jsme na začátku cesty. Neboj. Moc díky za všechna přání,” uzavřel hodnocení svého dosavadního života. I my tušíme, že jeho cesta povede ještě hodně vysoko! ■