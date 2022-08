S Hynkem Čermákem se do sporu dostat nechcete. Jakub Prachař ho při rvačce překvapil

Hynek Čermák jde z role do role. Michaela Feuereislová

Sám si uvědomuje, že to není ideální řešení. "Není to úplně nejlepší varianta, jak řešit problémy. Přesně, jak vy ženy říkáte, a o tom je také trochu film Hádkovi, je potřeba ve vztahu komunikovat. A já jsem typ, který nekomunikuje," prozradil na sebe herec, jenž ztvárnil jednu z hlavních postav komedie z pera Sandry Novákové a jejího muže Vojtěcha Moravce.

Říká se, že hádka dokáže vyčistit vzduch, ať už jde o partnery, kamarády či rodinu.

"Pokud je i hádka pořád ve vzájemné lásce, tak možná jo, vyplavou pak třeba na svět témata, která měla být a nebyla vyřčena. A třeba k tomu může hádka pomoct. Asi ano," říká.

Ve zmíněném filmu Čermáka čekaly nejen slovní přestřelky, ale i bitka s Jakubem Prachař (38). Ten ho překvapil v mnoha směrech.

"Bylo by to mnohem lehčí, kdyby Kuba v té době nevážil 120 kilo," směje se herec a dodává: "Teda, 120 asi neměl, ale stovku měl určitě, a to mě hodně překvapilo. Točit rvačky je obor, který já dělám celý život, takže žádný problém a Kuba je vynikající herec a do jisté míry i docela slušný kaskadér, takže on to zvládal bez problémů," pochvaluje si. ■