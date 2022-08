Po natočení filmu, kde odhalil i soukromí, čeká Jana Kollera nová profesní výzva: Z fotbalisty bude moderátor

Jan Koller Super.cz

"Z těch dvou let natáčení mám spoustu zážitků, podíval jsem se na místa, kde jsem dlouho nebyl, viděl se s lidmi, se kterými jsem pracoval. Natáčení bylo náročnější v tom, že byla covidová doba. Do Dortmundu jsme se kvůli opatřením dostali až napočtvrté, Belgie se také odkládala. Protáhlo se to, ale jsem rád, že se nám to podařilo, teď už jsem zvědavý, jak se to bude líbit divákům," řekl Super.cz Jan Koller.

Ve filmu se otevřel, nemluvil ten jen o sportu, ale i o soukromí, včetně rozvodu s manželkou Hedvikou, s níž má dcery Hedviku a Kateřinu, i o aktuální přítelkyni Zuzaně. "Ten film mě jako člověka změnil, byl jsem spíš uzavřený člověk a teď jsem si pustil štáb do soukromí. Jako člověka mě to posunulo dál a jsem za to rád," míní.

Koller vyvedl na premiéru filmu právě i své dcery, které má ve střídavé péči, a přítelkyni Zuzanu Petzold. "Ale ještě jsem se neoženil," smál se bývalý fotbalista, který pobývá vždy týden v Monaku s dcerami a dva týdny v České republice. V našem videu prozradil i to, jak po odchodu od fotbalu tráví čas. Mimo jiné ho budeme vídat i jako sportovního komentátora. ■