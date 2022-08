Nádherná přítelkyně Jana Kollera i jeho dcery promluvily: Jaké jsou vztahy holek s „macechou“?

Zuzana Pezold a Kollerovy holky Super.cz

"Přípravy to nebyly moc dlouhé. Koupily jsme si šaty a objednaly si domů vizážistku. Holky si to užily a to bylo všechno," řekla Super.cz Zuzana. "Nakupovaly jsme společně v nákupních centrech," doplnily ji Hedvika s Kateřinou, které byly na tátu patřičně pyšné. Ohledně sportu se nepotatily. Hedvika hraje volejbal, Kateřina dělá gymnastiku, ale pouze jako koníček.

Holky studují a žijí v Monaku, jejich rodiče se dohodli na střídavé péči, takže za nimi táta jezdí, Zuzana méně často. "Holky mají školu do šesti, Honza přes den sportuje, byla bych celý den sama. Spíš trávím čas se svojí rodinou, jezdím za synem, který studuje v zahraničí," vysvětlila. Ostatně i Hedviku čeká daleká cesta, bude studovat ekonomiku v Kanadě, takže bude rodina ještě více rozlítaná.

"Honza vymyslel, že tam za ní poletí na NHL a pak se všichni sejdeme na Vánoce. To pojedeme do roubenky ve Smetanově Lhotě, kde to má Honza nejraději," upřesnila Zuzana, která v našem videu prozradila i to, zda se s Janem Kollerem chystají svůj vztah oficiálně posunout. ■