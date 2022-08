A je po lásce: Mediální magnát (91) a exmanželka Micka Jaggera jsou rozvedeni

Rupert Murdoch a Jerry Hall jsou oficiálně rozvedeni. Profimedia.cz

Rozvod pravděpodobně proběhl velmi klidně a mezi dvojicí podle zahraničních médií došlo k vzájemně uzavřené dohodě, o čemž svědčí i rychlost, s jakou byl vyřízený.

V prohlášení, které vydal mluvčí pana Murdocha jménem bývalého páru a jejich právních zástupců Roberta S. Cohena a Judy Poller, stálo: „Jerry Hall a Rupert Murdoch dokončili svůj rozvod. Zůstávají i nadále dobrými přáteli a navzájem si přejí do budoucna jen to nejlepší."

Dvojice se k překvapení veřejnosti vzala po krátké známosti v březnu 2016 v Londýně. Murdochovi bylo tou dobou 85 let a Hall šedesát. Zatímco pro Murdocha se jednalo již o čtvrtý vstup do manželství, Jerry se vdávala podruhé. Strávila dlouhých a divokých 22 let po boku frontmana Rolling Stones Micka Jaggera, s nímž má čtyři děti. Rupert má ještě o dva potomky víc. ■