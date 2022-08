Lejla Abbasová s rodinou plánuje stěhování z Česka: Kam míří a co na to říká Michael Kocáb, s nímž má syna?

Lejla Abbasová Super.cz

S Lejlou jsme probrali její plány do budoucnosti. Chtěla by se totiž s rodinou odstěhovat z Česka. "Z organizačních důvodů jsme to ještě museli odložit, ale ráda bych to uskutečnila příští léto. Pořád je to na pořadu dne. Zvolili jsme severní Kypr, což je částečně turecká enkláva, ale zároveň je to blízko do Evropské unie a není to daleko ani od Afriky," řekla Super.cz a v našem videu vysvětlila i další důvody volby právě této destinace.

Nás zajímalo, co na případné stěhování říká otec jejího nejstaršího syna Davida, muzikant Michael Kocáb. "Je tam britský školní systém, což jsme chtěli kvůli všem našim dětem a jejich vzdělání. Měli jsme velké diskuze s Davidem i jeho tátou, který na to ve finále přistoupil i díky té škole," vysvětlila Lejla, která se v rozhovoru rozpovídala také o svých nadačních aktivitách. ■