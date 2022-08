Kopie Leoše Mareše slaví pět měsíců. Podívejte se, jak jeho roztomilá holčička roste jako z vody

Leoš Mareš Michaela Feuereislová

Z podoby dcerky (46) Alex už si fanoušci dělají legraci. Je to totiž tatínkova opravdová kopie a oblíbený moderátor si může být otcovstvím jistý opravdu na sto procent.

Rozkošné holčičce už je pět měsíců a roste jako z vody. Leoš a jeho žena Monika (41) se tak pochlubili jejími krásnými snímky. „Leoši, co používáte za kosmetiku? Vypadáte opravdu mladě,“ napsala jedna z fanynek k fotce malé Alex, ze které je Leoš samozřejmě celý paf.

„To je táta schovanej pod dekou?“ ptal se další Leošův příznivec. „Takovou práci nám matkám ty děti dají, než se dostanou na svět, a podoba vždy největší na tatínka, jak nespravedlivé,“ trefně poukázala jedna z dam.

Leošova manželka Monika si chvilky s dcerou nadmíru užívá. „Člověku mateřství zřejmě fakt dá jiskru, endorfiny se vyplaví. To tělo jede na takové droze, které se říká mateřství,“ řekla nedávno Super.cz Marešová, která letní horka tráví hlavně na chalupě.

„Léto je v plánu nejvíce na našem statku v jižních Čechách. V plánu máme jen jeden krátký let, jinak ale budeme tady,“ říkala o svých plánech spokojená maminka, jejíž manžel kromě moderování v létě vystupuje v rámci svého turné Staré pecky. Let se uskutečnil do Marbelly, kde také vznikly nové fotky malé Alex. ■